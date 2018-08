Mỹ tin tưởng Hàn Quốc trong vụ nhập lậu than đá Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Liên quan tới vấn đề than đá Bắc Triều Tiên bị nhập lậu vào Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington vẫn tin tưởng và đang hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Hàn Quốc.Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 8/8 (theo giờ địa phương) nhấn mạnh Hàn Quốc là một đối tác trung thực, có thể tin cậy trong việc thực thi các biện pháp cấm vận trên biển căn cứ theo nghị quyết cấm vận Bình Nhưỡng của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Hai nước Hàn-Mỹ vẫn đang hợp tác chặt chẽ trong vấn đề miền Bắc, duy trì các cuộc tiếp xúc song phương nhằm thảo luận về việc áp dụng thống nhất đối sách với Bắc Triều Tiên.Quan chức này cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã bắt tay vào điều tra về vụ nhập lậu than đá từ miền Bắc.Cụ thể, Chính phủ Hàn Quốc đang điều tra tổng cộng chín trường hợp nghi nhập lậu than đá của miền Bắc, và sẽ xử lý theo quy trình và pháp luật khi chứng minh được đó là than đá của Bắc Triều Tiên.Trước đó, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) trích dẫn từ trang web Marine Traffic chuyên cung cấp thông tin về vị trí tàu thuyền theo thời gian thực cho biết chiếc tàu mang tên "Jin Long" đã cập cảng Pohang vào lúc 9 giờ sáng hôm 4/8. Đến sáng ngày 7/8, tàu này vẫn đang nằm ở cầu tàu số 7 cảng Pohang. Chiếc tàu này được cho là chở than đá của Bắc Triều Tiên thông qua Nga và cập cảng vào Hàn Quốc. Trước đó, đã có năm tàu khác bị nghi ngờ tương tự.