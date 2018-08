Hàn Quốc hỗ trợ Indonesia 500.000 USD để khắc phục thiệt hại động đất

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 10/8 cho biết Chính phủ sẽ hỗ trợ nhân đạo 500.000 USD cho Indonesia để khắc phục thiệt hại do trận động đất mạnh 6,9 độ richter xảy ra ở đảo Lombok, một hòn đảo du lịch nổi tiếng, vào hôm 5/8 vừa qua.Bộ Ngoại giao kỳ vọng khoản tiền hỗ trợ này sẽ giúp Indonesia nhanh chóng khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống người dân. Trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho người dân và các nước bị thiệt hại do thiên tai.Tính tới thời điểm hiện tại, trận động đất mạnh 6,9 độ richter tại đảo Lombok, Indonesia, đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, hơn 270.000 người phải sơ tán.Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 10/8 đã đăng tải một bài viết trên mạng xã hội, gửi lời chia buồn sâu sắc tới Tổng thống và người dân Indonesia về thiệt hại do động đất gây ra. Trước đó, vào hôm 7/8, Tổng thống cũng đã gửi thư chia buồn tới Tổng thống Indonesia Joko Widodo.Mặt khác, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã quyết định nâng mức cảnh báo du lịch tới đảo Lombok từ mức 1 lên mức 2.