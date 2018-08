Phe đối lập tuyên bố tổ chức phiên điều trần về vụ nhập lậu than đá Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Đại diện tại Quốc hội của đảng Hàn Quốc tự do Kim Sung-tae hôm thứ Sáu (10/8) chỉ ra rằng kể từ sau tháng 10 năm ngoái tới nay, Chính phủ liên tục bác bỏ nghi ngờ nhập lậu than đá Bắc Triều Tiên, khăng khăng cho rằng đây là than đá của Nga. Vậy nhưng kết quả điều tra của Cơ quan Hải quan đã xác định được than đá Bắc Triều Tiên đã bị nhập lậu vào Hàn Quốc. Đảng này tuyên bố sẽ xúc tiến tổ chức phiên điều trần để làm rõ về vụ việc này.Liên quan tới hội đàm cấp cao liên Triều dự kiến diễn ra vào ngày 13/8 tới đây, ông Kim cho rằng tình hình chưa có gì khác đi kể từ sau hội đàm cấp cao trước đó tại Bàn Môn Điếm. Ông này cho rằng cần phải loại bỏ hành vi lợi dụng hội đàm liên Triều vào toan tính chính trị.Trong khi đó, Đại diện đảng Dân chủ đồng hành Hong Young-pyo trong cuộc họp ủy viên tối cao của đảng hôm 10/8 cho biết trong ngày hôm nay, Chính phủ sẽ công bố về kết quả điều tra vụ nhập lậu than đá Bắc Triều Tiên. Khi đó, không được để lặp lại các hành vi công kích chính trị, hoặc dấy lên những nghi ngờ vô căn cứ về vụ việc này. Theo giải thích của Chính phủ, không có khả năng Chính phủ và doanh nghiệp được cung cấp than đá bị trừng phạt.Đại diện đảng cầm quyền cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong việc điều tra chín tàu bị nghi ngờ nhập lậu than đá Bắc Triều Tiên kể từ tháng 10 năm ngoái. Hai bên cũng sẽ đối phó chung sau khi có kết quả điều tra. Cần phải loại trừ những tranh cãi không cần thiết, có thể tổn hại tới quan hệ Mỹ-Triều.Về phần mình, Phủ Tổng thống nhấn mạnh hai nước Hàn-Mỹ vẫn phối hợp và tin tưởng lẫn nhau trong đối phó với vấn đề than đá Bắc Triều Tiên.