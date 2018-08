Ba doanh nghiệp Hàn Quốc đã bảy lần nhập lậu than đá của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc hôm thứ Sáu (10/8) đã mở buổi họp báo để công bố kết quả điều tra về vụ nhập lậu than đá Bắc Triều Tiên.Cơ quan này cho biết trong vòng từ tháng 4 tới tháng 10 năm ngoái, ba doanh nghiệp nhập khẩu của Hàn Quốc đã nhập lậu 35.000 tấn than đá và gang của Bắc Triều Tiên, với tổng trị giá 6,6 tỷ won (5,84 triệu USD), chia làm bảy đợt. Số than đá từ Bắc Triều Tiên được chuyển sang một chiếc tàu khác ở cảng của Nga, để giả mạo xuất xứ là than đá của Nga, rồi nhập lậu vào Hàn Quốc.Cơ quan Hải quan cho biết các doanh nghiệp trên đã lợi dụng việc giá than đá tại Bắc Triều Tiên giảm mạnh sau khi bị cộng đồng quốc tế cấm vận, để nhập lậu vào trong nước, thu lợi nhuận lớn.Theo nghị quyết cấm vận số 2371 được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua vào tháng 10 năm ngoái, Bắc Triều Tiên bị cấm xuất khẩu khoáng sản, trong đó có than đá. Theo đó, việc nhập than đá miền Bắc là vi phạm cấm vận của Liên hợp quốc.Sau khi nhận được một số nguồn tin mật báo vào tháng 10 năm ngoái, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đã điều tra tổng cộng chín tàu bị nghi ngờ chở than đá của miền Bắc. Cơ quan này sẽ kiến nghị Viện Kiểm sát khởi tố ba cá nhân và ba doanh nghiệp có liên quan.