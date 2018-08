Hàn Quốc dự kiến kiểm tra an toàn với xe ô tô BMW bị thu hồi

Photo : KBS News

Sau khi xảy ra hàng loạt các vụ cháy nổ xe ô tô BMW (Đức), Chính phủ Hàn Quốc hiện đang cân nhắc ban lệnh cưỡng chế kiểm tra an toàn đối với tất cả xe ô tô BMW bị thu hồi vào khoảng ngày 14/8 tới.Bộ Địa chính và giao thông hôm 10/8 cho biết Bộ này đang xem xét yêu cầu tạm dừng lái các xe ô tô BMW chưa được kiểm tra an toàn.Theo một quan chức cấp cao của Bộ này, sự hợp tác của các chủ xe BMW là vô cùng cần thiết. Quan chức này cũng cho biết mỗi ngày, có khoảng 7.000 chiếc xe ô tô đang được tiến hành kiểm tra tại các trung tâm bảo hành của BMW và số lượng trên có thể gia tăng lên thành 10.000 chiếc mỗi ngày.Tính đến hôm 9/8, ngoài 106.000 chiếc xe BMW đã được thu hồi, có khoảng 57.000 chiếc xe được kết thúc quá trình kiểm tra, rà soát lại và số còn lại sẽ được kiểm tra đến khoảng ngày 14/8.Tuy nhiên, do vụ cháy vẫn xảy ra với các ô tô được kiểm tra an toàn hoặc không nằm trong danh sách thu hồi khiến gia tăng nhiều nghi vấn về tính an toàn của xe BMW, đặc biệt về hệ thống tuần hoàn khí thải (EGR), nguyên nhân chính gây ra sự cố cháy nổ.