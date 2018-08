Hội Chữ thập đỏ quốc tế cử đội cứu hộ đến Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Đài châu Á tự do (RFA) hôm 11/8 đưa tin Hội Chữ thập đỏ quốc tế đã cử đội cứu hộ khẩn cấp của Thụy Điển sang Bắc Triều Tiên vào ngày 10/8, để kiểm tra tình hình thiệt hại do nắng nóng gây ra.Theo Hội Chữ thập đỏ quốc tế, nắng nóng có thể uy hiếp tới sức khỏe của tầng lớp yếu thế cũng như khiến vấn nạn thiếu lương thực ở Bắc Triều Tiên thêm trầm trọng. Để khắc phục tình trạng trên, đội cứu hộ dự kiến sẽ xây dựng 20 máy bơm nước di động ở các khu vực hạn hán nghiêm trọng tại miền Bắc.Trong một tin liên quan, Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) đã hỗ trợ 213.474 CHF (Franc Thụy Sĩ), tương đương 214.700 USD cho Hội Chữ thập đỏ Bắc Triều Tiên để cứu hộ 13.700 người bị uy hiếp sinh mạng bởi hạn hán và nắng nóng.Hiện tại, tỉnh Nam Pyongan và tỉnh Nam Hamgyong (Bắc Triều Tiên) là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề do hiện tượng nắng nóng.