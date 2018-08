Lịch trình Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba có thể sẽ được quyết định tại hội đàm cấp cao Nam-Bắc

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên hôm thứ Hai (13/8) đã tổ chức hội đàm cấp cao liên Triều tại lầu gác Thống nhất (Tongilgak) thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm, phía miền Bắc.Phái đoàn miền Nam gồm Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun làm trưởng đoàn, cùng Thứ trưởng Thống nhất Chun Hae-sung, Phó phòng thứ hai thuộc Văn phòng an ninh quốc gia Nam Kwan-pyo.Phái đoàn phía miền Bắc do Chủ tịch Ủy ban Hòa bình thống nhất tổ quốc Ri Son-kwon dẫn đầu, cùng các thành viên như Thứ trưởng Bộ Đường sắt Kim Yun-hyuk, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và bảo vệ môi trường Pak Ho-yong.Hội đàm cấp cao liên Triều lần này nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba và rà soát tình hình thực hiện Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm. Do đó, nhiều khả năng lịch trình và địa điểm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba sẽ được quyết định tại hội đàm lần này.Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyum trong buổi họp báo thường kỳ hôm 12/8 cho biết Seoul kỳ vọng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận về thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba, và quy mô của phái đoàn miền Nam thăm Bình Nhưỡng. Phát ngôn viên Kim nói rằng ông có căn cứ để dùng cụm từ "kỳ vọng" trong phát biểu này.Xét một cách tổng hợp về tiến trình phi hạt nhân hóa miền Bắc, quan hệ liên Triều và Mỹ-Triều hiện nay, nhiều ý kiến phỏng đoán rằng Hội nghị thượng đỉnh liên Triều có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 tới.