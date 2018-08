Hàn Quốc cấm bốn tàu từng chở than đá Bắc Triều Tiên cập cảng

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 12/8 cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định bốn tàu từng được sử dụng để chở mặt hàng cấm vận của Bắc Triều Tiên vào danh sách cấm cập cảng.Các tàu này được xác định là đã chở than đá của miền Bắc, một mặt hàng thuộc danh sách cấm vận có trong nghị quyết số 2371 được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua vào tháng 8 năm 2017. Bốn tàu này là các tàu Sky Angels, Rich Glory, Shining Rich, Jin Long.Theo quan chức trên, trong tuần này, Chính phủ Hàn Quốc sẽ báo cáo kết quả điều tra vụ nhập lậu than đá miền Bắc lên Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Trước đó, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc hôm 10/8 cho biết sẽ đề nghị Viện Kiểm sát khởi tố ba cá nhân và ba doanh nghiệp có liên quan tới vụ nhập lậu than đá trái phép từ Bắc Triều Tiên. Những người này đã lợi dụng việc giá than đá tại miền Bắc giảm do biện pháp cấm vận của cộng đồng quốc tế, nhập lậu than đá để thu lời lớn. Trong vòng từ tháng 4 tới tháng 10 năm ngoái, các cá nhân và doanh nghiệp này đã bảy lần nhập lậu tổng cộng 35.038 tấn than đá miền Bắc, với trị giá lên đến 6,6 tỷ won (5,84 triệu USD).