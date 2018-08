80 sự cố cháy nổ xe BMW xảy ra trong năm nay

Photo : KBS News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc hôm 7/8 đã trình tài liệu lên Quốc hội, cho biết trong năm nay có 34 xe BMW đã gặp sự cố cháy nổ. Nếu cộng thêm một số sự cố sau đó thì tính tới ngày 11/8 là 37 sự cố.Tuy nhiên, theo tài liệu của Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc, tính đến ngày 11/8 đã có tổng cộng 80 vụ cháy nổ liên quan tới xe BMW. Nếu không bao gồm các sự cố không liên quan đến lỗi của xe như do tai nạn giao thông, hoặc do tài xế bất cẩn, thì tổng số vụ cháy nổ liên quan đến xe BMW là 72 vụ. Có nghĩa là Bộ Địa chính và giao thông chưa nắm bắt được một nửa các sự cố đã xảy ra trên thực tế.Tài liệu của Cơ quan Phòng cháy chữa cháy cho thấy riêng sự cố cháy nổ liên quan đến xe BMW đã tăng vọt trong năm nay.Trong năm ngoái, số vụ cháy nổ liên quan đến xe BMW tính đến tháng 7 là 45 vụ, nhưng con số này vào cùng kỳ năm nay là 71 vụ, tăng 57%. Điểm đáng chú ý là trong đó có hơn một nửa số sự cố Cơ quan Phòng cháy chữa cháy không thể tìm ra nguyên nhân. Tỷ lệ không tìm được nguyên nhân ở các hãng xe khác chỉ chưa đầy 11%, trong khi tỷ lệ này đặc biệt cao ở xe BMW. Do đó, có ý kiến cho rằng cần phải xem xét thêm các nguyên nhân khác, ngoài nguyên nhân được xác định cho tới nay là lỗi hệ thống tuần hoàn khí thải (EGR).