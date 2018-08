Hộp sọ của người Hàn Quốc trở nên lớn hơn trong vòng 40 năm

Photo : KBS News

Nhóm nghiên cứu của Đại học Y Đại học Korea công bố một kết quả nghiên cứu so sánh về kích thước, hình dáng hộp sọ của người Hàn Quốc sinh vào những năm 1930 với những người Hàn sinh vào những năm 1970. Hộp sọ ở đây là không gian ở giữa xương đầu của con người, nơi có chứa não bộ.Nhóm nghiên cứu đã tiến hành chụp cộng hưởng từ (MRI) đối với 100 người Hàn sinh vào những năm 1930 và 1970, sau đó tái tạo lại bằng video ba chiều để tiến hành phân tích, xác định về sự thay đổi.Theo nhóm nghiên cứu, những người Hàn Quốc sinh vào thập kỷ 70 của thế kỷ trước, khi kinh tế xã hội ổn định, có kích thước hộp sọ lớn hơn những người Hàn sinh vào thập kỷ 30 khoảng 90 ml. Ở nam giới, chiều cao, chiều rộng, chiều dài hộp sọ đều phát triển to hơn, ở nữ giới thì chiều cao và chiều rộng trở nên lớn hơn.Sự thay đổi này đã từng được ghi nhận ở xã hội phương Tây, khi quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra nhanh chóng sau cuộc cách mạng công nghiệp, nhưng diễn ra trong vòng một đến hai thế kỷ. Trong khi, ở Hàn Quốc, sự thay đổi này diễn ra trong thời gian khá ngắn, chỉ 40 năm kể từ sau khi Hàn Quốc giải phóng vào năm 1945.Sự thay đổi này được cho là bởi người Hàn sinh ra vào những năm 1930, thời kỳ thực dân Nhật đô hộ bán đảo Hàn Quốc, gặp nhiều khó khăn về kinh tế, bị đàn áp về mặt xã hội, nên sự phát triển của cơ thể bị chững lại. Ngược lại, những người sinh ra vào những năm 1970, khi kinh tế, xã hội đã trở nên ổn định, được cung cấp chế độ dinh dưỡng thích hợp cho sự phát triển của cơ thể.Giáo sư Yoo Im-joo thuộc Đại học Y Đại học Korea cho biết kích thước của hộp sọ và xương đầu có thể giúp dự đoán được kích thước của bộ não, nên đây là một chỉ số quan trọng không chỉ về nhân học hình thể, mà còn ở lĩnh vực khoa học não bộ, nhân học tiến hóa. Kết quả nghiên cứu lần này cho thấy người Hàn có sự thay đổi về hình dạng và kích thước đầu, không chỉ bởi các yếu tố địa lý, môi trường, mà còn bởi các yếu tố kinh tế, xã hội.Kết quả nghiên cứu này được đăng tải trên số mới nhất của tạp chí Nhân học hình thể của Mỹ (American Journal of Physical Anthropology).