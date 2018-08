Hàn Quốc ban lệnh dừng lái đối với xe BMW thuộc diện thu hồi nhưng chưa kiểm tra an toàn

Photo : KBS News

Bộ trưởng Địa chính và giao thông Hàn Quốc Kim Hyun-mee hôm thứ Ba (14/8) đã có bài phát biểu trước toàn dân, đề nghị thị trưởng, quận trưởng, huyện trưởng trên toàn quốc ban lệnh kiểm tra và dừng lái đối với những xe BMW thuộc diện thu hồi nhưng chưa được kiểm tra an toàn khẩn cấp.Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc ban lệnh dừng lái đối với một loạt các dòng xe của một hãng xe ô tô. Điều 37 Luật quản lý xe ô tô quy định có thể ban lệnh dừng lái xe đối với những xe được công nhận là có thể gây ra trở ngại đến an toàn khi vận hành.Số lượng xe BMW thuộc đối tượng bị thu hồi là khoảng 106.300 xe, trong đó những xe chưa được kiểm tra an toàn khẩn cấp tính tới đêm ngày 13/8 là khoảng 27.200 xe. Trước đó, Bộ Địa chính và giao thông đã khuyến cáo các chủ xe kiểm tra an toàn xe cho tới ngày 15/8. Theo tình hình hiện nay, dự kiến còn khoảng 20.000 xe thuộc đối tượng của lệnh dừng lái.Bộ Địa chính và giao thông có kế hoạch sẽ thông báo về các xe thuộc đối tượng dừng lái từ ngày 14/8 và bắt tay vào các thủ tục hành chính liên quan.Lệnh sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay sau khi biên bản lệnh do người đứng đầu các thành phố, quận, huyện cấp được gửi tới chủ sở hữu xe. Khi lệnh kiểm tra có hiệu lực, chủ sở hữu xe có nghĩa vụ phải mang xe đi kiểm tra an toàn ngay lập tức, và không được lái xe với mục đích nào khác ngoài mục đích kiểm tra an toàn.Bộ Địa chính và giao thông có kế hoạch tăng cường chế độ bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt, lập chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với trường hợp cố ý che giấu lỗi xe hoặc chậm trễ thu hồi.Theo ghi nhận của Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc, trong năm nay đã xảy ra khoảng 80 vụ cháy nổ liên quan tới xe BMW, nếu không bao gồm các trường hợp có nguyên nhân là do tai nạn giao thông, thì số sự cố cũng hơn 70 vụ.