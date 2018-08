Chính phủ thông qua dự thảo giải thể Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh, thành lập Bộ Tư lệnh hỗ trợ an ninh quân sự

Photo : KBS News

Tại cuộc họp nội các vào hôm thứ Ba (14/8), Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua dự thảo pháp lệnh về việc giải thể Bộ Tư lệnh Quốc phòng và an ninh (DSC), thành lập Bộ Tư lệnh hỗ trợ an ninh quân sự.Dự thảo này quy định Bộ Tư lệnh hỗ trợ an ninh quân sự tuyệt đối không được có hành vi can thiệp vào chính trị và giám sát người dân thường. Toàn bộ các quân nhân, nhân viên trực thuộc Bộ Tư lệnh này đều là những người phục vụ nhân dân, phải giữ vững trung lập về chính trị và các quy định luật liên quan khi thực hiện công việc, không được gia nhập các đảng phái, tổ chức đoàn thể chính trị, hay có các hành vi liên quan đến hoạt động chính trị.Dự thảo trên còn bao gồm phương án ngăn chặn Bộ Tư lệnh hỗ trợ an ninh quân sự có các hành vi xâm hại quyền cơ bản của người dân như thu thập thông tin, điều tra người dân thường vượt quá phạm vi công việc, ra vào các cơ quan Nhà nước, và lạm dụng quyền hạn với lý do thực hiện công việc.Trước đó, Bộ Quốc phòng hôm 6/8 đã từng công bố về phương án cải cách Bộ Tư lệnh Quốc phòng và an ninh với nội dung trên.Theo đó, Bộ Tư lệnh hỗ trợ an ninh quân sự sẽ được thành lập vào ngày 1/9 tới. Ngoài ra, 26 người, trong đó có cả quan chức cấp tướng, có dính líu tới ba hành vi phạm pháp thuộc Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh, bị lệnh phải quay trở về đơn vị quân đội trực thuộc của mình.Ba hành vi nói trên là vụ Bộ Tư lệnh Quốc phòng và an ninh thao túng các bình luận trên mạng, giám sát người dân trong vụ chìm tàu Sewol, soạn thảo văn bản xem xét việc ban lệnh giới nghiêm trước thời điểm diễn ra phiên luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye vào tháng 3 năm ngoái.