Hàn Quốc báo cáo lên Hội đồng bảo an vụ nhập lậu than đá Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc hôm 13/8 (theo giờ địa phương) đã báo cáo lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc kết quả điều tra vụ nhập lậu than đá Bắc Triều Tiên, một mặt hàng bị cấm nhập khẩu theo nghị quyết cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Một nguồn tin ngoại giao tại Liên hợp quốc cho biết Seoul đã nộp thư trình bày về kết quả điều tra và biện pháp xử lý vụ nhập trái phép than đá miền Bắc lên Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an.Cơ quan Hải quan Hàn Quốc hôm 10/8 vừa qua đã đề nghị Viện Kiểm sát truy tố không bắt giam đối với ba cá nhân và ba doanh nghiệp liên quan tới vụ nhập lậu than đá miền Bắc. Trong vòng từ tháng 4 đến tháng 10 năm ngoái, các cá nhân, doanh nghiệp này đã bảy lần nhập lậu 35.038 tấn than đá và gang từ Bắc Triều Tiên, với tổng giá trị lên đến 6,6 tỷ won (5,82 triệu USD). Nội dung này cũng được Chính phủ Hàn Quốc đưa vào thư trình Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên.Nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên số 2371 được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua vào ngày 5/8 năm ngoái có nội dung cấm các nước thành viên nhập khẩu những mặt hàng là than đá, sắt, quặng sắt từ miền Bắc. Theo đó, việc nhập lậu than đá sau thời điểm nghị quyết số 2371 được thông qua là vi phạm nghị quyết cấm vận của cơ quan này.Trong số bảy tàu được sử dụng để nhập lậu than đá Bắc Triều Tiên, có bốn tàu là của nước ngoài, là các tàu Sky Angel (quốc tịch Panama), tàu Rich Glory (quốc tịch Sierra Leone), tàu Shinning Rich và Jin Long (quốc tịch Belize).Về báo cáo trên, phía Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên đánh giá cao nỗ lực và sự phối hợp với cộng đồng quốc tế của Chính phủ Hàn Quốc, nhằm thực thi cấm vận miền Bắc một cách triệt để.Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên được cho là sẽ gửi thư này tới các nước thành viên của Hội đồng bảo an. Dư luận đang quan tâm liệu Hội đồng bảo an có cấm vận riêng với những tàu vi phạm nói trên hay không.