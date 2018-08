Người dân Hàn Quốc thiện cảm hơn với chính quyền Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Quỹ giao lưu hợp tác liên Triều của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã tiến hành một cuộc thăm dò nhận thức của người dân về thống nhất đất nước. Kết quả là 20,6% người dân được hỏi trả lời có thiện cảm với chính quyền Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, tăng tới 18,8% so với mức 1,8% vào năm ngoái.Ngược lại, 35,4% trả lời có ác cảm với chính quyền miền Bắc, giảm mạnh so với mức 88,9% kết quả thăm dò năm ngoái. 43,9% số người được hỏi trả lời cảm thấy bình thường.Kỳ vọng của người dân về giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc cũng tăng cao. Có 47,4% người dân nhận định vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng sẽ được giải quyết dù không dễ dàng, tăng mạnh so với mức 23,1% trong năm ngoái. 41,7% cho rằng vấn đề này sẽ khó giải quyết trong tương lai gần. Trong khi đó, 53,3% cảm thấy bất an về tình hình anninh hiện nay, thấp hơn mức 70,7% năm ngoái, thời điểm căng thẳng hạt nhân miền Bắc dâng cao.Tuy nhiên, liên quan đến việc thống nhất hai miền Nam-Bắc, 45,6% người dân cho rằng nên thống nhất nếu không có gánh nặng lớn, 25,1% trả lời nên tiếp tục duy trì song song hai thể chế như hiện nay, 20,4% trả lời nhất định phải thống nhất. Như vậy là số người nhận thức tích cực về việc thống nhất đạt 66%, thấp hơn so với mức 72,7% của năm trước.84,5% trả lời hai miền có khả năng thống nhất, tăng 4,7% so với năm ngoái. 7,3% nhận định có thể thống nhất trong vòng năm năm tới, 26,8% cho rằng sẽ thống nhất trong khoảng 6 đến 10 năm tới, 31,6% cho rằng thống nhất trong vòng 11 đến 20 năm, 11,2% nhận định có thể thống nhất trong vòng 21 đến 30 năm, 7,5% cho rằng sẽ thống nhất sau 30 năm.Về chi phí thống nhất, 73,7% người dân cho rằng mỗi cá nhân có thể chia sẻ chi phí này. Trong đó 30,6% sẵn sàng trích ra 1% đến 5% thu nhập một năm để chia sẻ chi phí thống nhất. 29,8% chọn san sẻ dưới 1% thu nhập một năm của mình, 10,2% chọn trích từ 5% đến 10% thu nhập năm, 3,1% chọn chia sẻ trên 10% thu nhập năm.Kết quả thăm dò trên do KBS ủy thác cho công ty CNR Hàn Quốc thực hiện, tiến hành với 1.000 nam nữ trên 19 tuổi toàn quốc, thực hiện qua điện thoại trong vòng năm ngày, từ ngày 3/8. Tỷ lệ trả lời câu hỏi thăm dò là 10,4%, độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 3,1%.