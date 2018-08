Công ty BMW Hàn Quốc bắt đầu thu hồi xe từ ngày 20/8

Photo : KBS News

Công ty BMW Hàn Quốc từ hôm thứ Hai (20/8) đã bắt đầu thu hồi 42 dòng xe chạy bằng dầu diesel bị lo ngại gây hỏa hoạn khi xe đang chạy. Tổng số xe thuộc diện bị thu hồi là khoảng 106.000 chiếc, con số lớn nhất trong số các đợt thu hồi xe nhập khẩu tại Hàn Quốc.Đợt thu hồi lần này sẽ được tiến hành theo hình thức thay thế bộ phận làm mát (cooler) và van của hệ thống tuần hoàn khí thải (EGR) bằng phụ tùng cải tiến, và vệ sinh bơm của EGR. Trước đó, hãng BMW công bố kết quả điều tra nguyên nhân dẫn tới các sự cố cháy nổ là do lỗi hệ thống EGR. Nước làm mát đã bị rò rỉ, đóng cặn lại ở bơm EGR và ống hút khí (intake manifold), làm van của EGR bị lỗi hoạt động, khiến khí thải nhiệt độ cao bị xả ra ngoài, sẽ bắt lửa khi kết hợp với cặn.Công ty BMW Hàn Quốc đặt mục tiêu thu hồi hết xe bị lỗi trong năm nay, sớm hơn thời gian thu hồi thông thường là một đến hai năm. Công ty này đang tiến hành đối sách khẩn cấp là chuyển gấp các phụ tùng thay thế bằng đường hàng không từ công ty mẹ tại Đức.61 trung tâm bảo hành của BMW trên cả nước sẽ làm việc thêm giờ, tới 10 giờ tối ngày thường và 4 giờ chiều ngày cuối tuần, để đẩy nhanh hoàn tất công tác thu hồi.Tuy nhiên, các chủ xe BMW đang bất bình vì công ty này đã lùi ngày tháng thu hồi muộn hơn vài tháng so với thời gian đặt lịch hẹn ban đầu. Một số chủ xe được hướng dẫn là chỉ có thể đặt lịch thu hồi xe vào năm sau. Do đó, có nhiều ý kiến hoài nghi liệu hãng có thể hoàn tất thu hồi trong năm nay hay không.Mặt khác, cho tới thời điểm hiện tại, có 2.400 xe BMW thuộc diện bị thu hồi nhưng vẫn chưa chịu kiểm tra an toàn. Các xe này sẽ bị hạn chế lưu thông ngay khi chủ xe nhận được lệnh dừng lái từ Bộ Địa chính và giao thông.