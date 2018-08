Giá sản xuất tăng cao nhất trong vòng gần bốn năm qua

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo Chỉ số giá sản xuất tháng 7 do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố, chỉ số giá sản xuất trong tháng trước đạt 104,83 điểm, tăng 0,4% so với tháng 6, mức cao nhất kể từ sau mức 105,19 điểm tháng 9 năm 2014.Đặc biệt, giá nông sản tăng do nắng nóng kỷ lục kéo dài, khiến giá các mặt hàng nông lâm thủy sản tăng 4,3% so với tháng trước. Cụ thể, giá cải thảo tăng tới 90,2%, giá củ cải tăng 60,6%, giá rau chân vịt tăng 130,4%. Ngoài ra, giá thịt gà, trứng cũng tăng mạnh.Giá chế phẩm dầu mỏ cũng tăng khiến giá các mặt hàng công nghiệp tăng 0,3%. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc phân tích gần đây, xu hướng tăng của giá dầu quốc tế đã chững lại, nhưng ảnh hưởng từ mức giá tăng hồi tháng 4 và tháng 5 vẫn còn tiếp diễn.Ở lĩnh vực dịch vụ, giá vận tải như hàng không tăng 0,1% so với tháng trước do ảnh hưởng từ đợt cao điểm mùa hè.