Bão Soulik càn quét đảo Jeju, một người mất tích

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết cơn bão số 19 "Soulik" đã càn quét đảo Jeju, khiến một người mất tích và một người bị thương.Vào lúc 7 giờ tối hôm 22/8 tại thành phố Seogwipo, đảo Jeju, một phụ nữ hơn 20 tuổi đã bị mất tích, một nam giới ngoài 30 tuổi bị thương do bị sóng to đánh khi đang chụp ảnh.Các đê chắn sóng ở cảng Wimi, đảo Jeju, đã bị sóng cuốn đi mất hơn 90 tấn vật liệu gia cố đê. 6.517 hộ gia đình bị mất điện, trong đó có hơn 1.400 hộ đã được khôi phục điện, hơn 5.000 hộ vẫn đang trong quá trình khôi phục. Các tuyến đường đi bộ Ole ở đảo Jeju và toàn bộ khu vực núi Halla đã bị đóng cửa.Có tổng số 20 công viên quốc gia, 461 tuyến đường tham quan tạm thời đóng cửa. Tỷ lệ chứa nước ở 20 hồ chứa nước là 47,1%. Chính phủ đang cho mở 11 cửa xả của 16 đập.Tính tới 11 giờ chiều ngày 23/8, toàn bộ trường học ở tỉnh Nam Jeolla, 1.493 trường học ở tỉnh Bắc Jeolla và Nam Gyeongsang phải cho học sinh nghỉ học, 599 trường ở tỉnh Bắc Chungcheong phải rút ngắn thời gian học.Các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở ở thủ đô Seoul cũng quyết định cho học sinh nghỉ học vào hôm 24/8. Sở Giáo dục thành phố Seoul còn khuyến nghị các trường trung học phổ thông nên cho học sinh nghỉ học.Ngay sau khi bão Soulik ảnh hưởng tới bán đảo Hàn Quốc, Bộ Địa chính và giao thông đã lập một nhóm đối sách theo dõi tình hình theo từng lĩnh vực như sông suối, đường bộ, đường sắt, hàng không, để đối phó một cách kịp thời, nhanh chóng.Quốc hội Hàn Quốc hôm 23/8 đã hủy hoặc hoãn lịch trình một số cuộc họp trong ngày của các ủy ban thường trực, nhằm phối hợp với Chính phủ đối phó với cơn bão số 19.