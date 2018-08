Bão Soulik sẽ đổ bộ vào vùng biển phía Tây Hàn Quốc rạng sáng ngày 24/8

Photo : YONHAP News

Cơn bão số 19 mang tên "Soulik" được dự đoán sẽ đổ bộ vào vùng biển phía Tây tỉnh Nam Chungcheong, Hàn Quốc vào sáng sớm hôm 24/8, ảnh hưởng tới toàn bộ khu vực đất liền, gây lo ngại sẽ gây ra thiệt hại lớn.Bão Soulik hiện đang dịch chuyển lên phía Bắc, cách vùng biển thành phố Seogwipo đảo Jeju khoảng 90 km về phía Tây. Tới chiều hôm 23/8, bão đi qua vùng biển phía Tây thành phố Mokpo (tỉnh Nam Jeolla), và sẽ đổ bộ vào vùng ven biển phía Tây tỉnh Nam Chungcheong vào sáng sớm hôm 24/8.Tới chiều hôm 24/8, bão sẽ tiến vào vùng biển phía Đông thành phố Sokcho (tỉnh Gangwon). Từ tối cùng ngày, toàn bộ Hàn Quốc sẽ dần thoát khỏi vùng ảnh hưởng của cơn bão này.Mặt khác, ở phía Đông Nam bão Soulik, cơn bão số 20 mang tên "Cimaron" cũng đang dịch chuyển lên phía Bắc. Hai cơn bão này đang gây ảnh hưởng tới đường đi của nhau do ngày một tiến gần nhau hơn. Bão Soulik ở phía bên trái bị đẩy về phía Nam, trong khi bão Cimaron ở bên phải có khuynh hướng dịch chuyển về phía Bắc. Do bị cản trở, bão Soulik đang di chuyển với tốc độ chậm hơn.Mối lo ngại đầu tiên khi bão đi qua là gió lớn. Hiện tại, gió ở vùng bờ biển đảo Jeju lên tới 40m/s. Trong thời gian bão đi qua, gió ở các khu vực ven biển và vùng núi giật tối đa 50m/s, tức 144 km/h. Các khu vực khác cũng có gió to từ 30m/s đến 40m/s.Tại đảo Jeju đã có mưa lớn trên 650 mm ở khu vực núi Halla. Dự báo các khu vực miền núi Jeju, vùng ven biển tỉnh Nam Jeolla, khu vực gần núi Jiri sẽ có mưa trên 400 mm, ở tỉnh Nam Jeolla, phía Tây tỉnh Nam Gyeongsang, khu vực phía Đông tỉnh Gangwon có mưa từ 100 đến 200 mm. Vùng ven biển phía Tây có lượng mưa trên 200 mm, các khu vực còn lại trong đó có thủ đô Seoul, mưa từ 30 đến 100 mm.