Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị dốc toàn lực đối phó với bão Soulik

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp khẩn qua video rà soát tình hình cơn bão số 19 "Soulik" tại Trung tâm quản lý khủng hoảng quốc gia thuộc Phủ Tổng thống vào hôm thứ Năm (23/8), Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh phải đặt tính mạng và an toàn người dân lên hàng đầu. Tổng thống chỉ thị mọi công chức thuộc các cơ quan Nhà nước và chính quyền các địa phương cần phải dốc toàn lực để đối phó cho tới khi nào bão hoàn toàn rời khỏi Hàn Quốc.Tổng thống cho biết ông không khỏi lo lắng khi nghe tin về thiệt hại tại đảo Jeju, nơi cơn bão số 19 vừa mới đổ bộ vào ngày hôm qua. Đây là cơn bão đầu tiên đi xuyên qua bán đảo Hàn Quốc trong vòng sáu năm gần đây. Để đối phó với chiều dịch chuyển lên phía Bắc của bão Soulik, các cơ quan Chính phủ cần phát huy tối đa khả năng quản lý thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho người dân.Đồng thời, Tổng thống cam kết Chính phủ sẽ dốc toàn lực cho hoạt động giảm thiểu thiệt hại, cứu hộ, và khắc phục hậu quả sau cơn bão. Tổng thống chỉ thị các ban ngành hữu quan xem xét trước mọi đối sách hỗ trợ cho các địa phương chịu thiệt hại lớn.Đặc biệt, Tổng thống cũng đề nghị các ban ngành Chính phủ lập đối sách đảm bảo đời sống sinh hoạt hàng ngày cho người dân, như cho các trường học nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh, các công ty điều chỉnh thời gian đi làm cho nhân viên để tránh thiệt hại do bão.Tổng thống cho biết cơn bão Soulik sẽ đi qua khu vực núi Geumgang, miền Bắc, nơi dự kiến diễn ra đợt đoàn tụ thứ hai chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán liên Triều. Trong số các thành viên tham dự có nhiều người cao tuổi nên cần chú ý đặc biệt về an toàn cho họ. Tổng thống chỉ thị cần phải xem xét lại một cách nhanh chóng về địa điểm đoàn tụ, lịch trình, các điều kiện tổ chức.