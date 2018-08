Tình hình thiệt hại do bão số 19 tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Theo số liệu thống kê chính thức của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc, cơn bão số 19 "Soulik" đã khiến một người mất tích, hai người bị thương. Vào hôm 22/8 tại thành phố Seogwipo, đảo Jeju, một phụ nữ hơn 20 tuổi đã bị mất tích, một nam giới ngoài 30 tuổi bị thương do bị sóng to đánh khi đang chụp ảnh. Vào hôm 23/8, ở huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla, một người khác bị thương do tường bao chung cư bị sập.Tại các khu vực bão đi qua như tỉnh Gyeonggi, tỉnh Gangwon, tỉnh Nam Jeolla, tới thời điểm hiện tại đã có 46 người dân thuộc 20 hộ gia đình phải sơ tán để tránh bão.Tại đảo Jeju, tỉnh Nam Jeolla, thành phố Gwangju có hơn 22.000 tòa nhà bị mất điện do ảnh hưởng từ bão Soulik. Hơn 150 cột điện bị đổ do gió giật mạnh, hơn 90 đèn tín hiệu bị hỏng hóc, đang được khôi phục.Chính phủ đã lệnh cho hơn 7.800 trường học trên toàn quốc nghỉ học để đảm bảo an toàn. Đặc biệt, toàn bộ trường học ở tỉnh Gangwon, Bắc Chungcheong, Bắc Jeolla đều cho học sinh nghỉ học.Cảnh báo đặc biệt về bão Soulik ở các sân bay trên toàn quốc đang được dỡ bỏ dần do cơn bão này đã suy yếu.Sân bay quốc tế Incheon đã dỡ bỏ cảnh báo vào lúc 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Tính tới 9 giờ sáng ngày 24/8, đã có bảy chuyến bay bị hủy, 25 chuyến bị chậm giờ. Ở các sân bay khác trên toàn quốc cũng có 68 chuyến bay bị hủy trong ngày 24/8.