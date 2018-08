Cựu Tổng thống Park Geun-hye bị tòa phúc thẩm tuyên án 25 năm tù giam

Photo : YONHAP News

Tòa án cấp cao Seoul sáng hôm thứ Sáu (24/8) đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Tổng thống Park Geun-hye trong vụ bê bối bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia của Chính phủ cựu Tổng thống Park. Bà Park bị tuyên án 25 năm tù giam và 20 tỷ won (17,8 triệu USD) tiền phạt.Mức án phúc thẩm lần này nặng hơn 1 năm tù giam và 2 tỷ won (1,78 triệu USD) tiền phạt so với mức án mà tòa sơ thẩm đưa ra trước đó. Tương tự như buổi tuyên án sơ thẩm, bị cáo Park tiếp tục không trình diện tại tòa.Tòa phúc thẩm kết luận giữa cựu Tổng thống Park và Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong đã có sự nhờ vả bất chính. Tòa đưa ra căn cứ là bà Park đã ra chỉ thị và phê chuẩn việc Cơ quan hưu bổng quốc gia (NPS) tán thành thương vụ sáp nhập của công ty xây dựng Samsung. NPS là cổ đông lớn nhất của công ty này. Tuy nhiên, do không có chứng cứ thỏa đáng chứng minh rằng đó là một sự nhờ vả bất chính rõ ràng, nên tòa coi phía Samsung đã nhờ vả bà Park một cách ẩn ý.Theo đó, khác với tuyên án của tòa sơ thẩm, tòa phúc thẩm công nhận khoản tiền 1,6 tỷ won (1,42 triệu USD) mà Samsung tài trợ cho Trung tâm năng khiếu thể thao mùa đông là tiền hối lộ. Khoản tiền này được cho là để đổi lấy sự giúp đỡ của bà Park trong quá trình Phó Chủ tịch Lee Jae-yong thừa kế quyền kinh doanh tập đoàn. Tòa cũng công nhận khoản tiền mà Samsung hỗ trợ hoặc cam kết hỗ trợ ngựa đua cho Chung Yoo-ra, con gái của bà Choi Soon-sil cũng đều là tiền hối lộ.Tuy nhiên, tòa phúc thẩm không công nhận khoản tiền 20,4 tỷ won (18,16 triệu USD) mà Samsung tài trợ cho Quỹ Mir và Quỹ K-Sports là tiền hối lộ, tương tự như bản án của tòa sơ thẩm. Nhưng tòa công nhận bà Park đã đồng lõa với bà Choi Soon-sil gây sức ép cho các doanh nghiệp trong quá trình quyên góp cho hai quỹ này.Tòa án kết luận sự cấu kết vô đạo đức giữa thế lực chính trị và thế lực kinh tế làm tổn hại tới bản chất của chủ nghĩa dân chủ, bóp méo trật tự nền kinh tế thị trường, làm người dân vô cùng thất vọng.Tiếp đó, Tòa án cấp cao Seoul đã tuyên án 20 năm tù giam và 20 tỷ won (17,8 triệu USD) tiền phạt với bà Choi Soon-sil, năm năm tù giam với cựu Cố vấn điều phối chính sách Phủ Tổng thống Ahn Jong-bum. Mức án của bà Choi tăng thêm 2 tỷ won (1,78 triệu USD) tiền phạt so với mức án sơ thẩm, trong khi mức án của ông Ahn được giảm đi một năm tù giam.