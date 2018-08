Thu nhập của nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất giảm kỷ lục

Photo : KBS News

Trong quý II năm nay, thu nhập của nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất trong xã hội Hàn Quốc đã giảm 7,6% so với quý II năm ngoái, mức giảm lớn nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê số liệu liên quan vào năm 2003. Ngược lại, thu nhập của nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập cao nhất lại tăng thêm 10,3%, mức tăng cao nhất. Điều này cho thấy khoảng cách về thu nhập hộ gia đình Hàn Quốc đang ngày một nới rộng, tình hình phân bổ thu nhập trong xã hội vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện.Số tiền mà nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập cao nhất kiếm được cao gấp 5,23 lần so với nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất, mức cao nhất xét riêng theo quý II kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 tới nay. Điều này có nguyên nhân lớn nhất là do tình hình tuyển dụng liên tục xấu đi trong sáu tháng liên tiếp.Đặc biệt, nhiều việc làm của tầng lớp yếu thế trong xã hội như những công việc tạm thời bị biến mất, làm giảm thu nhập từ lao động của tầng lớp trên, trong khi những người khởi nghiệp, kinh doanh tự do gặp phải khó khăn hoặc đóng cửa, khiến thu nhập giảm theo. Ngược lại, tầng lớp thu nhập cao có công việc ổn định, tỷ lệ tăng lương cũng cao. Ngoài ra, khoảng cách này còn được phân tích là bởi ảnh hưởng của xu hướng già hóa dân số, khiến ngày càng có nhiều người cao tuổi lâm vào cảnh nghèo khó.Tuy nhiên, một số ý kiến chỉ ra rằng khó giải thích về tình trạng phân bổ thu nhập như trên chỉ với lý do là nền kinh tế đình trệ. Có ý kiến cho rằng việc Chính phủ tăng lương tối thiểu một cách đột ngột ngược lại đã làm gia tăng sự cách biệt về thu nhập trong xã hội.