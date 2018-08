Xu-đăng trục xuất doanh nghiệp Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) hôm thứ Bảy (25/8) đưa tin Xu-đăng đã trục xuất doanh nghiệp Bắc Triều Tiên hoạt động kinh doanh tại nước này, chấm dứt quan hệ với Bình Nhưỡng.Theo VOA, trong báo cáo mà Chính phủ Xu-đăng trình lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào ngày 14/8 vừa qua cho biết nước này đã trục xuất toàn bộ các nhân viên của một công ty điện tử miền Bắc vào ngày 12/8 năm ngoái, cấm công dân Bắc Triều Tiên nhập cảnh vào Xu-đăng.Do đó, hiện không có bất cứ người có quốc tịch miền Bắc nào làm việc tại Xu-đăng. Ngoài ra, hai nước cũng không hợp tác ở lĩnh vực khoa học, công nghệ cần tới những công dân miền Bắc thường trú tại Xu-đăng.Chính phủ Xu-đăng báo cáo không thiết lập quan hệ thương mại, tài chính với miền Bắc, không mở Đại sứ quán tại nước này.Trong một báo cáo vào năm ngoái, nhóm chuyên gia của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đã cung cấp gần 200 tên lửa cho một công ty của Xu-đăng.Xu-đăng từng bị Mỹ cấm vận về kinh tế. Vào năm 2017, nước này được dỡ bỏ cấm vận với điều kiện phải tham gia cùng cộng đồng quốc tế cấm vận Bắc Triều Tiên. Sau đó, Mỹ đã dỡ bỏ khá nhiều biện pháp cấm vận với Xu-đăng vào tháng 10 cùng năm.Bộ Ngoại giao Xu-đăng cho biết các công ty công nghiệp quốc phòng của nước này tháng 6 vừa qua đã hủy mọi hợp đồng ký kết với miền Bắc. Đồng thời, nước này còn lập ra một ủy ban để thực thi nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc với Bắc Triều Tiên.