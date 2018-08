Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết cần phải kiểm tra lại về lịch trình mở cửa Văn phòng liên lạc liên Triều tại khu công nghiệp Gaesung, Bắc Triều Tiên trong tình hình mới.Người phát ngôn Phủ Tổng thống Kim Eui-kyum trong buổi họp báo thường kỳ hôm 27/8 khẳng định chuyến thăm miền Bắc của ông Pompeo bị hủy không ảnh hưởng tới việc mở cửa Văn phòng liên lạc liên Triều tại khu công nghiệp Gaesung.Ông Kim nhấn mạnh việc mở cửa Văn phòng liên lạc liên Triều là vấn đề mà Chính phủ Hàn Quốc không thể tự quyết, cần có sự thảo luận với phía Bắc Triều Tiên. Hiện tại, miền Bắc vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về tình hình thay đổi hiện nay. Do đó, Seoul vẫn đang đợi lập trường chính thức từ phía nước này.Phát ngôn viên Kim xác nhận Mỹ và Hàn Quốc đã thảo luận về các nội dung liên quan thông qua cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo, cũng như cuộc điện đàm giữa Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong và Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton.Liên quan tới Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba trong năm nay, ông Kim tái khẳng định hai miền Nam-Bắc sẽ thực hiện đúng nội dung nhất trí trong cuộc hội đàm cấp cao liên Triều vừa qua là tổ chức hội nghị thượng đỉnh trong tháng 9.