Giảm dần phí đường cao tốc vốn tư nhân cho tới năm 2022

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Hai (27/8) đã mở cuộc họp các Bộ trưởng liên quan đến kinh tế, công bố "Lộ trình quản lý phí đường cao tốc xây dựng bằng vốn tư nhân", quyết định sẽ giảm phí đường cao tốc vốn tư nhân theo giai đoạn từ nay cho tới năm 2022.Theo Bộ Địa chính và giao thông, trung bình phí 18 tuyến đường cao tốc được xây dựng bằng vốn tư nhân hiện đang đắt gấp 1,43 lần so với phí của các tuyến đường cao tốc vốn ngân sách do Tổng công ty đường bộ Hàn Quốc quản lý và vận hành.Cụ thể, nếu tính theo quãng đường dài nhất thì phí tuyến đường cao tốc Incheon hiện đang đắt gấp 2,28 lần, tuyến đường cao tốc từ thành phố Daegu đến thành phố Busan cao gấp 2,33 lần, tuyến đường cao tốc từ thành phố Cheonan đến thành phố Nonsan thuộc tỉnh Nam Chungcheong, cao gấp 2,09 lần. Chỉ có duy nhất tuyến đường cao tốc từ thành phố Yongin đến thủ đô Seoul là rẻ hơn tuyến đường cao tốc được xây dựng bằng vốn ngân sách.Trong nửa đầu năm nay, Chính phủ Hàn Quốc đã giảm phí một số tuyến đường cao tốc ngoại ô Seoul, xuống còn bằng 1,1 đến 1,5 lần phí các tuyến đường do Tổng công ty đường bộ Hàn Quốc phụ trách. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ giảm phí các tuyến đường cao tốc vốn tư nhân xuống còn bằng 1,1 lần phí các tuyến đường cao tốc do Nhà nước xây dựng.Theo đó, mức phí đường cao tốc sân bay quốc tế Incheon, hiện đang ở mức 6.600 won (5,9 USD) như hiện nay, sẽ được giảm xuống 2.900 won (2,6 USD). Phí đường cao tốc Daegu-Busan đang ở mức 15.000 won (13,4 USD) sẽ được giảm xuống còn 4.500 won (4 USD).Mặt khác, với các tuyến đường cao tốc vốn tư nhân mới, Chính phủ sẽ tăng cường phân tích về tính phù hợp của mức thu phí theo từng giai đoạn xúc tiến dự án, để quản lý, duy trì mức phí ở mức tương đương với các tuyến đường cao tốc xây dựng bằng vốn ngân sách.