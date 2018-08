Chính phủ tiếp tục xúc tiến chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo

Photo : YONHAP News

Sau khi phe đối lập liên tục công kích về chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo của Chính phủ, Chánh Văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống Jang Ha-seong hôm 26/8 đã mở một buổi họp báo về vấn đề này.Tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo là một chính sách kinh tế trọng tâm của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, với nội dung chính là nâng tiền lương, thu nhập cho người lao động, hộ gia đình thu nhập thấp, giúp gia tăng tiêu dùng, thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng đầu tư, sản xuất, từ đó tiếp tục nâng cao thu nhập một lần nữa.Trước tiên, ông Jang đề cập tới những thống kê gần đây cho thấy số lao động có việc làm giảm mạnh, khoảng cách giàu nghèo trong xã hội ngày một nới rộng, đồng thời xin lỗi người dân về tình trạng này. Tuy nhiên, ông bác bỏ ý kiến cho rằng nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo của Chính phủ.Chánh Văn phòng Jang chỉ ra rằng thu nhập hộ gia đình không tăng bất chấp nền kinh tế tăng trưởng, đầu tư của doanh nghiệp giậm chân tại chỗ mấy năm liên tiếp không phải là vấn đề của riêng năm nay, mà là một vấn đề mang tính cơ cấu của nền kinh tế Hàn Quốc.Bên cạnh đó, ông Jang bác bỏ một số ý kiến chỉ trích tình hình hiện nay là do Chính phủ tăng lương tối thiểu. Chánh Văn phòng Jang nhấn mạnh việc tăng lương tối thiểu chỉ là một phần rất nhỏ của chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo.Chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo gồm ba trục chính là tăng thu nhập hộ gia đình, thu nhập khả dụng, mở rộng mạng lưới an sinh xã hội và phúc lợi. Tình hình hiện nay là do các chính sách liên quan vẫn chưa được triển khai hết.Ông Jang nhấn mạnh Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy nhanh xúc tiến chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo.Đây là buổi họp báo đầu tiên trong vòng bảy tháng qua do Chánh Văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống tổ chức. Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in đề cập sẽ tiếp tục duy trì nền tảng chính sách kinh tế hiện nay. Cuộc họp báo này một lần nữa thể hiện quyết tâm tạo ra một bước đột phá toàn diện tình hình hiện tại.