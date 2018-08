Mùa mưa thứ hai xuất hiện vào cuối hè

Photo : KBS News

Mùa mưa năm nay là mùa mưa ngắn thứ hai trong lịch sử quan trắc khí tượng Hàn Quốc. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại khi đang là cuối mùa hè, dải mưa một lần nữa đang được hình thành và gây mưa lớn ở nhiều nơi trên toàn quốc.Theo hình ảnh vệ tinh, một khối mây khổng lồ đang cắt ngang bán đảo Hàn Quốc từ Đông sang Tây, gây ra mưa lớn, tạo ra "mùa mưa thứ hai" trong năm nay. Trong vòng hai ngày qua, tại khu vực gần núi Jiri có mưa lớn lên tới 400 mm. Lượng mưa này còn nhiều hơn tổng lượng mưa trong cả mùa mưa vừa qua.Trong ngày 28/8, các dải mây gây mưa tiếp tục bay lên phía Bắc, gây ra mưa lớn tập trung ở các khu vực tỉnh Nam và Bắc Chungcheong, phía Nam tỉnh Gangwon, phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang. Từ đêm cùng ngày, phía Bắc tỉnh Gyeonggi và và phía Bắc tỉnh Gangwon sẽ có mưa to cục bộ trên 40 mm/giờ kèm theo gió lốc, sấm chớp.Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cảnh cáo thời điểm cuối tháng 8 là nguy hiểm nhất do các dải mây gây mưa nhỏ sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Dự báo mưa sẽ còn kéo dài từ nay tới thứ Bảy tới (1/9). Theo đó, trong tuần này, nhiều địa phương sẽ tiếp tục có mưa lớn cục bộ, cần phải có biện pháp đối phó với thiệt hại do mưa lớn, như sạt lở đất.