Cấm bán cà phê tại các trường học từ ngày 14/9

Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) hôm thứ Ba (28/8) cho biết dự thảo sửa đổi một phần Luật đặc biệt về quản lý an toàn thực phẩm cho trẻ em sẽ bắt đầu được thực thi từ ngày 14/9 tới. Dự thảo này có nội dung cấm bán cà phê tại các máy bán cà phê tự động hoặc ở các quầy hàng bên trong trường học.Hiện tại, các mặt hàng chứa hàm lượng caffeine cao như các loại đồ uống có ga, sữa lợi khuẩn, các loại nước hoa quả, sữa có chứa thành phần là cà phê vẫn đang bị cấm bán tại trường học. Tuy nhiên, cà phê thông thường là đồ uống dành cho người lớn, vẫn được bán tại các máy bán cà phê lắp đặt trong trường học để phục vụ giáo viên.Được biết, Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc đã chuẩn bị xong các quy trình hành chính cần thiết để thực thi nội dung trên, như sửa đổi thông tư thi hành để thông báo trước cho các trường học.Dự thảo sửa đổi cũng xóa bỏ quy định các trường học nếu muốn hạn chế hoặc cấm bán một mặt hàng thực phẩm nào chứa hàm lượng caffeine cao thì phải thông báo trước qua trang chủ của Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc.Caffeine thường chứa nhiều trong cà phê, là một loại chất có thể kích thích hệ thần kinh trung ương, có tác dụng làm cho tinh thần trở nên tỉnh táo, giảm nhẹ mệt mỏi, nhưng có thể gây ra tác dụng phụ nếu uống quá nhiều. Đặc biệt, độ tuổi thanh thiếu niên nếu hấp thụ quá nhiều caffeine thông qua cà phê thì có thể bị chóng mặt, tim đập nhanh, khó ngủ, thần kinh mẫn cảm.