Quy mô dự thảo ngân sách năm 2019 là hơn 423 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc sáng hôm thứ Ba (28/8) đã mở cuộc họp nội các tại Phủ Tổng thống, quyết định về dự thảo ngân sách năm tài khóa 2019, dự kiến trình lên Quốc hội vào ngày 31/8.Tổng quy mô dự thảo ngân sách năm sau là 470.500 tỷ won (423,75 tỷ USD), tăng 41.700 tỷ won (37,53 tỷ USD), tức tăng 9,7% so với ngân sách năm nay. Nếu không tính mức tăng 10,6% năm 2009, thì đây là tỷ lệ tăng ngân sách cao nhất từ năm 2000.Ngân sách lĩnh vực y tế, phúc lợi, lao động được phân bổ 162.200 tỷ won (146,03 tỷ USD), tăng 12,1%. Ngân sách việc làm có mức tăng cao kỷ lục là 22%, đạt 23.500 tỷ won (21,15 tỷ USD). Ngân sách việc làm sẽ được dùng để thực hiện đối sách việc làm dành cho thanh niên và các dự án tái khởi nghiệp cho tầng lớp trung niên từ 50 tới 60 tuổi.Chính phủ Hàn Quốc phân bổ 12.700 tỷ won (11,43 tỷ USD) để tăng cường đảm bảo sinh hoạt cơ bản cho người dân, mở rộng mạng lưới an ninh xã hội, cải thiện sự phân bổ thu nhập trong xã hội, rót mới 200 tỷ won (180 triệu USD) tiền hỗ trợ cho thanh niên tìm việc làm. Ngân sách hỗ trợ cho giới tiểu thương, những người khởi nghiệp, kinh doanh tự do là 2.800 tỷ won (2,52 tỷ USD).Ngân sách lĩnh vực giáo dục là 70.900 tỷ won (63,83 tỷ USD), tăng 10,5%. Ngân sách quốc phòng được phân bổ 46.700 tỷ won (42,04 tỷ USD), tăng 8,2%, mức tăng cao nhất kể từ sau năm 2008. Ngân sách xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội được phân bổ 18.500 tỷ won (16,65 tỷ USD), giảm 2,3%.Chính phủ quyết định rót 20.400 tỷ won (18,36 tỷ USD) ngân sách cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, nhằm đẩy nhanh tăng trưởng đổi mới.Thâm hụt tài chính năm sau được để ở mức 33.400 tỷ won (30,07 tỷ USD), bằng 1,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), nhiều hơn năm ngoái 4.900 tỷ won (4,41 tỷ USD). Nợ quốc gia là 741.000 tỷ won (667,14 tỷ USD), tăng 32.800 tỷ won (29,53 tỷ USD).