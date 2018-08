Bắc Triều Tiên thả tự do cho một công dân Nhật Bản

Photo : KBS News

Bắc Triều Tiên đã trả tự do cho một công dân Nhật Bản mà nước này từng bắt cóc khi tới thăm miền Bắc với mục đích du lịch.Công dân Nhật Bản được trả tự do lần này là ông Tomoyuki Sugimoto, một nhà sản xuất video. Người đàn ông này tới Bắc Triều Tiên qua Trung Quốc với mục đích du lịch, nhưng bị chính quyền miền Bắc bắt giữ tại gần thành phố Nampo vào đầu tháng 8.Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin miền Bắc đã thả người này theo nguyên tắc chủ nghĩa nhân đạo. Lần này, Bắc Triều Tiên thả người chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, khá nhanh so với các trường hợp tương tự trong quá khứ.Trước đó, vào năm 1999, miền Bắc từng bắt giữ hai nhà báo Nhật Bản vì nghi ngờ hai người này là điệp viên, phải hai năm sau mới thả ra. Tiếp đó, nước này bắt giữ một người đàn ông vì tình nghi buôn lậu ma túy vào năm 2003, năm năm sau mới thả ra. Động thái lần này của Bình Nhưỡng được phân tích là nhằm thể hiện ý định cải thiện quan hệ với Nhật Bản.Về phần mình, Chính phủ Nhật Bản hiện vẫn từ chối đề cập cụ thể nhằm để nắm rõ về sự an toàn của người đàn ông này.Một số ý kiến phân tích Bắc Triều Tiên đang tiếp xúc ngầm với Nhật Bản nhằm tìm ra một bước ngoặt trong bối cảnh đối thoại phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều không đạt được tiến triển.Gần đây, Bắc Triều Tiên còn chấp nhận để Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) tới kiểm chứng tên lửa.