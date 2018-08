Tổng thống chỉ thị xúc tiến nền tảng chính sách kinh tế một cách vững vàng

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp nội các vào hôm thứ Ba (28/8), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh việc vực dậy nền kinh tế đang rơi vào khủng hoảng bằng một mô hình mới là kinh tế tập trung vào con người đang là sứ mệnh thời đại của Chính phủ.Tổng thống chỉ ra rằng mô hình kinh tế trong quá khứ đã khiến nền kinh tế Hàn Quốc lún sâu vào vũng lầy tăng trưởng thấp, dẫn tới sự cách biệt lớn về thu nhập trong xã hội, kinh tế bất công bằng. Tổng thống đề nghị các ban ngành hữu quan Chính phủ xúc tiến một cách tự tin, vững vàng nền tảng chính sách kinh tế của Chính phủ đương nhiệm.Tổng thống Moon nhấn mạnh cần phải xúc tiến đồng thời cả ba chính sách kinh tế hiện nay của Chính phủ là tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo, tăng trưởng đổi mới và kinh tế công bằng.Ông Moon chỉ ra rằng việc tăng lương tối thiểu chỉ là một trong số nhiều phương tiện chính sách để đạt được tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo. Tổng thống đề nghị các ban ngành hữu quan tìm kiếm thêm nhiều phương tiện chính sách đa dạng khác.Tổng thống cho biết trong năm nay, thu nhập bình quân tháng của hộ gia đình người lao động tại thành phố đã tăng mạnh so với năm ngoái. Tuy nhiên, vẫn cần lập thêm các chính sách khác để nâng thu nhập của các hộ gia đình khác.Để làm được điều này, Chính phủ đã lập ra nhiều chính sách đa dạng như tăng lương hưu cơ bản, chi trả trợ cấp trẻ em, tín thuế lợi tức do lao động, và phản ánh vào dự thảo ngân sách năm sau.