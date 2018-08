Mỹ hủy chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng do mâu thuẫn ý kiến

Photo : KBS News

Trình diện tại phiên họp toàn thể của Ủy ban tình báo thuộc Quốc hội vào hôm 28/8, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) Suh Hoon cho biết chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bị hủy là do Bình Nhưỡng và Washington mâu thuẫn về lập trường. Miền Bắc yêu cầu Mỹ phải thông qua tuyên bố chấm dứt chiến tranh trước, trong khi Mỹ lại yêu cầu Bắc Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa trước.Ông Suh Hoon cho biết nếu Bắc Triều Tiên sở hữu 100 vũ khí hạt nhân thì mục tiêu phi hạt nhân hóa miền Bắc là phải giải trừ toàn bộ 100 vũ khí hạt nhân này. Khi đó, mục tiêu lần một sẽ là giải trừ khoảng 60 vũ khí hạt nhân của nước này.Liên quan tới Hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào tháng sau tại Bình Nhưỡng, ông Suh Hoon cho biết vai trò của Tổng thống Moon Jae-in tại hội nghị này là thúc đẩy phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.Về vấn đề mở cửa Văn phòng liên lạc liên Triều tại khu công nghiệp Gaesung, miền Bắc, Giám đốc Suh khẳng định việc mở cửa văn phòng này không thuộc nội dung cấm vận miền Bắc của Liên hợp quốc. Văn phòng liên lạc liên Triều sẽ là kênh trao đổi thường xuyên giữa hai miền Nam-Bắc, giúp ích cho quá trình thảo luận nhằm phi hạt nhân hóa. Hàn Quốc sẽ cử khoảng 20 đến 30 nhân lực, cung cấp điện và dầu cho hoạt động của văn phòng này. Tuy nhiên, ông Suh không giải thích về lý do văn phòng này chậm trễ mở cửa so với kế hoạch ban đầu.