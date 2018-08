Khai mạc Hội nghị chuyên đề quốc tế về tội phạm an ninh mạng 2018

Photo : YONHAP News

Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc hôm thứ Tư (29/8) đã tổ chức "Hội nghị chuyên đề quốc tế về tội phạm an ninh mạng 2018" (ISCR 2018) tại Seoul. Hội nghị sẽ kéo dài tới hết ngày 31/8.Đây là một sự kiện thường niên được Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc tổ chức từ năm 2000, với sự tham gia của nhiều cơ quan thi hành luật về tội phạm an ninh mạng các nước. Trong hội nghị năm nay có tổng cộng hơn 800 người tham dự đến từ hơn 60 quốc gia như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, thuộc các cơ quan về điều tra an ninh mạng, các tổ chức quốc tế về mạng internet, quan chức Chính phủ Hàn Quốc, đại diện các doanh nghiệp công nghệ thông tin và giới học giả.Hội nghị lần này đặt trọng tâm vào việc chia sẻ thông tin về những mối uy hiếp an ninh mạng chủng mới như hành vi phạm tội sử dụng tiền điện tử, thị trường giao dịch ma túy và hàng cấm "dark net" không thể truy dấu được địa chỉ IP, tấn công mạng internet của đồ vật (IoT), đồng thời chia sẻ về các cách thức điều tra hiện đại nhất.Hội nghị cũng tập trung vào việc xây dựng nền tảng hợp tác, phối hợp quốc tế một cách thực chất giữa cơ quan thi hành luật ở các nước, nhằm đối phó một cách nhanh chóng với mối uy hiếp an ninh mạng.Tổng thống Moon Jae-in cùng ngày đã gửi thư chúc mừng lễ khai mạc sự kiện này, nhấn mạnh các hành vi tội phạm an ninh mạng đang uy hiếp không chỉ tới các doanh nghiệp mà cả an ninh quốc gia, hủy hoại đời sống cá nhân. Do đó, đây là vấn đề khó có thể giải quyết chỉ bằng nỗ lực của một quốc gia, mà cần sự chung tay của cộng đồng quốc tế.