Công bố đối sách bình ổn vật giá dịp Tết Trung thu

Photo : KBS News

Thủ tướng Lee Nak-yeon, Chánh Văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống Jang Ha-seong và Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan hôm thứ Năm (30/8) đã nhóm họp tại Quốc hội và công bố đối sách bình ổn vật giá dịp Trung thu đang tới gần.Ba bên quyết định sẽ tăng gấp 1,4 lần nguồn cung 14 mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp Trung thu so với thông thường. Ngoài ra, các kênh phân phối hàng hóa đặc biệt, các trang mua sắm trực tuyến sẽ bán hàng với mức giảm giá tối đa 70%. Mức hỗ trợ cho giới tiểu thương, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong dịp Tết Trung thu được tăng thêm 6.000 tỷ won (5,4 tỷ USD) so với năm ngoái. Ngoài ra, Chính phủ sẽ thực thi đối sách giảm nhẹ gánh nặng cho các tầng lớp yếu thế trong xã hội, như tầng lớp thu nhập thấp.Chính phủ, đảng cầm quyền và Phủ Tổng thống đồng tình rằng nền kinh tế dân sinh vẫn chưa được cải thiện một cách rõ nét bất chấp xu hướng tăng trưởng của xuất khẩu gần đây. Chính phủ sẽ tiếp tục xúc tiến một cách vững vàng ba phương châm chính sách là tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo, tăng trưởng đổi mới và kinh tế công bằng, đẩy nhanh thực hiện để các chính sách sớm phát huy hiệu quả.Ngoài ra, ba bên nhất trí sẽ xúc tiến đệ trình Quốc hội phê chuẩn Tuyên bố Bàn Môn Điếm trong phiên họp thường kỳ tháng 9 thể theo nguyện vọng của người dân và tinh thần thời đại.