Tổng số học sinh các bậc học Hàn Quốc giảm 160.000 em trong vòng một năm

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục và Viện phát triển giáo dục Hàn Quốc (KEDI) hôm 29/8 công bố thống kê năm 2018 về tình hình học sinh, giáo viên tại hơn 20.000 các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học trên toàn Hàn Quốc.Trong năm nay, tổng số học sinh từ bậc mẫu giáo tới bậc trung học phổ thông đạt 6.309.723 em, giảm 158.906 em (2,5%) so với năm trước. Đặc biệt, số học sinh bậc trung học phổ thông giảm tới 7,9%, bậc trung học cơ sở giảm 3,4%. Ngược lại, số học sinh bậc tiểu học lại tăng 1,4%.Một quan chức Bộ Giáo dục cho biết số học sinh vào lớp một trong năm nay chủ yếu là những em sinh vào năm 2011. Năm 2011 được coi là năm đẹp, do nằm giữa năm 2010 (Canh Dần, theo quan niệm người Hàn Quốc là tuổi Bạch Hổ) và 2012 (Nhâm Thìn, tuổi Hắc Long) nên số trẻ em sinh ra vào năm 2011 từng đạt mức cao.Số học sinh gia đình đa văn hóa ở bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt 122.212 em (chiếm 2,2% tổng số học sinh), tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số học sinh gia đình đa văn hóa ở bậc tiểu học tăng 12,4%, ở bậc trung học cơ sở tăng 13,3%.Mặc dù số lượng học sinh giảm nhưng số lượng trường học và giáo viên lại tăng. Tổng số trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc là 20.967 trường, tăng thêm 29 nơi (0,1%). Tổng số giáo viên các bậc học này là 496.263 người, tăng 0,8%.