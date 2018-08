Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc không thông qua kế hoạch điều tra chung đoạn đường sắt liên Triều

Photo : YONHAP News

Kế hoạch điều tra đoạn đường sắt phía Bắc Triều Tiên của tuyến đường sắt Gyeongui mà hai miền Nam-Bắc đang xúc tiến đã không thể thực hiện do Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc không cho phép.Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên vốn nhất trí tiến hành điều tra chung tình hình đoạn đường sắt phía miền Bắc theo phương thức vận hành tàu hỏa của Hàn Quốc xuất phát từ thủ đô Seoul vượt qua đường ranh giới quân sự liên Triều tới thành phố Sinuiju, miền Bắc.Tuy nhiên, vào hôm 23/8, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã không thông qua kế hoạch vận hành tàu hỏa chở người miền Nam vượt qua ranh giới quân sự liên Triều với lý do Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã không tuân thủ đúng thời hạn thông báo là trước 48 giờ. Chính phủ miền Nam chỉ thông báo lên Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc trước một ngày do quá trình thảo luận với phía miền Bắc bị chậm trễ.Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc hôm thứ Năm (30/8) bày tỏ lấy làm tiếc về việc không thể cho phép kế hoạch trên, đồng thời đề nghị Chính phủ Hàn Quốc cung cấp chính xác các nội dung cụ thể liên quan tới kế hoạch thăm miền Bắc bằng đường sắt.Từ trước tới nay, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc áp dụng quy định thông báo trước một cách khá linh hoạt. Theo đó, có ý kiến cho rằng việc Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc không thông qua kế hoạch lần này cho thấy Washington đang không hài lòng về việc hai miền Nam-Bắc đẩy nhanh hợp tác kinh tế.Hai miền Nam-Bắc từng nhất trí về việc kết nối và hiện đại hóa tuyến đường sắt dọc biển Đông và tuyến đường sắt Gyeongui tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4. Sau đó, hai bên đã tiến hành hai đợt kiểm tra đoạn nối hai tuyến đường sắt này vào hôm 20/7 và 24/7.