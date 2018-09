Thành lập Bộ Tư lệnh hỗ trợ an ninh quân sự

Photo : KBS News

Bộ Tư lệnh hỗ trợ an ninh quân sự, một đơn vị tình báo quân đội thay thế cho Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh (DSC), đã được thành lập vào hôm thứ Bảy (1/9).Phát biểu tại lễ thành lập, người đứng đầu đơn vị mới này, Tư lệnh Nam Young-sin, nhấn mạnh toàn bộ nhân viên của Bộ Tư lệnh phải hiểu được phạm vi công việc của mình, phân biệt rõ công việc nào phải làm và công việc nào không được làm. Bộ Tư lệnh hỗ trợ an ninh quân sự phải nỗ lực để trở thành một tổ chức được người dân tin cậy, được các cơ quan quân đội công nhận về tính chuyên môn và vai trò cần thiết.Chủ trì buổi lễ thành lập, Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo chỉ ra rằng các đơn vị tiền thân của Bộ Tư lệnh hỗ trợ an ninh quân sự, trong đó có Bộ Tư lệnh quốc phòng và an ninh (DSC), đã để lại nhiều tiếng xấu về các hành vi can thiệp vào chính trị của quân đội, không những không nhận được sự tin tưởng của người dân mà còn bị người dân chỉ trích.Đặc biệt, DSC đã không hề kiểm điểm về quá khứ, can thiệp vào chính trị, giám sát người dân một cách trái phép, làm tổn hại danh dự của quân đội, phản bội người dân. Buổi lễ thành lập ngày hôm nay là cơ hội để quân đội kiểm điểm về quá khứ một cách nghiêm khắc, hướng tới một tương lai tràn đầy hy vọng.Số nhân viên của DSC trước đó là 4.300 người, nay được rút xuống còn hơn 2.900 người. Số binh sĩ trực thuộc Bộ Tư lệnh này từng ở mức 1.300 người cũng được rút xuống còn hơn 580 người.