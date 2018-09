Photo : KBS News

Phía Billboard (Mỹ) hôm 3/9 cho biết album tái bản (Repackaged Album) mang tên "LOVE YOURSELF: ANSWER" phát hành ngày 24/8 vừa qua của nhóm nhạc BTS (Đoàn thiếu niên chống đạn) đã tiếp tục xếp thứ nhất trong hạng mục "Billboard 200", một bảng xếp hạng album chính của Billboard, chỉ hơn ba tháng sau khi nhóm lần đầu xếp vị trí cao nhất ở hạng mục này với album "LOVE YOURSELF: Tear".Billboard đánh giá BTS không chỉ là nghệ sĩ KPOP duy nhất có album đứng thứ nhất Billboard mà còn là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên sở hữu tới hai album giữ vị trí quán quân của bảng xếp hạng này.Đây là lần đầu tiên một album nhạc không phải bằng tiếng Anh dẫn đầu bảng xếp hạng "Billboard 200", 12 năm sau album "Ancora" hát bằng các thứ tiếng như Tây Ban Nha, Ý, Pháp, do nhóm nhạc nam bốn thành viên theo thể loại Pop-opera Il Divo phát hành vào năm 2006. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên trong vòng bốn năm qua, một nhóm nhạc hai lần chiếm lĩnh vị trí cao nhất của "Billboard 200" trong vòng một năm, sau khi nhóm nhạc nam One Direction của Anh làm được điều này vào năm 2014."Billboard 200" là bảng xếp hạng các album được yêu thích nhất tại Mỹ trong tuần dựa trên lượng bán album, lượng bán từng ca khúc, và số lượt nghe trực tuyến.