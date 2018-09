Tỷ trọng phát điện nguyên tử, than đá của Hàn Quốc đạt 72%

Photo : KBS News

Theo báo cáo "Thống kê năng lượng thế giới năm 2018" do doanh nghiệp năng lượng toàn cầu BP phát hành gần đây, trong năm ngoái, tỷ trọng phát điện nguyên tử và than đá của Hàn Quốc lần lượt là 26% và 46,2%, chiếm 72,2% tổng lượng điện sản xuất. Tỷ trọng trên của Hàn Quốc cao hơn nhiều so với bình quân các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), lần lượt là 17,8% và 27,2%.Trong năm ngoái, các nhà máy điện nguyên tử tại Hàn Quốc sản xuất được 148,4 TWh (terawatt giờ), đứng thứ tư thế giới sau Mỹ, Trung Quốc và Nga. Nếu xét tới quy mô dân số, quy mô phát điện nguyên tử Hàn Quốc ở mức cao nhất trên thế giới. Đặc biệt, tỷ trọng phát điện nguyên tử Hàn Quốc trên tổng điện năng được sản xuất trong năm cao thứ hai sau Ukraina (54,5%).Trong khi đó, các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá, thủ phạm chính dẫn tới bụi nhỏ, sản xuất được 264,4 TWh, đứng thứ năm thế giới.Hàn Quốc vẫn đang phụ thuộc lớn vào năng lượng điện nguyên tử và than đá, do tỷ trọng năng lượng tái tạo vẫn ở mức rất thấp. Trong năm ngoái, nguồn điện năng sản xuất bằng năng lượng tái tạo chỉ chiếm 2,8%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân 12,2% của các nước OECD, đứng thứ 20 trong tổng số 30 quốc gia được điều tra.Tỷ trọng phát điện bằng khí thiên nhiên của Hàn Quốc là 21,1%, thấp hơn mức bình quân OECD là 27,4%, lượng điện sản xuất bằng khí thiên nhiên đứng thứ 13 thế giới.Mỹ có tỷ trọng phát điện nguyên tử là 19,8%, bằng than đá là 30,7%, bằng khí thiên nhiên là 32%, năng lượng tái tạo là 9,8%. Trong khi đó, Đức có tỷ lệ phát điện nguyên tử là 11,6%, than đá là 37%, khí thiên nhiên là 13,1%, năng lượng tái tạo là 30,3%, phân tán ở đủ các lĩnh vực.