Giá nông sản liên tục leo thang do thời tiết bất thường

Photo : KBS News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Ba (4/9) công bố giá các loại rau củ trong tháng 8 đã tăng 30% so với tháng trước. Điều này là do tình hình thời tiết bất thường, hết nắng nóng kỷ lục lại đến mưa lớn. Mức tăng tháng 8 là mức tăng cao nhất kể từ sau tháng 9 năm 2016.Giá cải bó xôi tăng tới 128% so với tháng 7. Giá cải thảo tăng 71%, giá bắp cải tăng 85%. Các mặt hàng khác như củ cải, hành hoa cũng tăng khoảng 50% so với tháng trước.So với cùng kỳ tháng 8 năm ngoái, giá toàn bộ các loại nông sản tăng 7%. Giá gạo tăng 33%, giá bột ớt tăng 44% trong vòng một năm.Theo kết quả điều tra của Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc (KCA), trong số 21 mặt hàng điều tra, có 15 loại rau củ tăng giá trong vòng một tuần. Giá tỏi tây tăng cao nhất, mức tăng là 23%. Giá các mặt hàng như bí đỏ, củ cải, gừng, cải thảo, rau diếp cũng tăng mạnh. Trong khi đó, chỉ có sáu mặt hàng như dưa chuột, nấm, hành tây là giảm giá. Giá các loại cá tăng 0,6% trong vòng một tuần.Nhằm ổn định vật giá trước thềm Tết Trung thu, Chính phủ dự kiến sẽ thu mua khẩn cấp 3.000 tấn cải thảo và 1.000 tấn củ cải để tung ra thị trường bán buôn. Bắt đầu từ ngày 5/9, Chính phủ sẽ cung cấp ra thị trường 8.400 tấn thủy hải sản, như cá, mực.