Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 0,6% trong quý II

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Ba (4/9) công bố trong quý II năm nay, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc đạt 397.592 tỷ won (356,33 tỷ USD), tăng 0,6% so với quý I.Tỷ lệ tăng trưởng GDP quý II thấp hơn 0,4% so với quý I, và thấp hơn 0,1% so với số liệu sơ bộ được BOK công bố hồi tháng 7. Tỷ lệ tăng trưởng đầu tư thiết bị cao hơn so với thống kê sơ bộ tháng 7, nhưng cả đầu tư xây dựng, kim ngạch xuất, nhập khẩu đều thấp hơn.Xét theo năm, tỷ lệ tăng trưởng quý II và tỷ lệ tăng trưởng sáu tháng đầu năm đều tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước.Trước đó, BOK dự đoán trong nửa cuối năm nay, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đạt 2,8%. Nếu gộp kết quả tăng trưởng sáu tháng đầu năm và dự đoán này thì kinh tế Hàn Quốc trong năm nay sẽ tăng trưởng 2,8%, thấp hơn mục tiêu đề ra của Chính phủ và BOK là 2,9%.BOK đánh giá đây là một mức tăng trưởng vững vàng, dựa theo mức tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc. Ngoài ra, các chính sách thúc đẩy kinh tế của Chính phủ và việc các doanh nghiệp công bố kế hoạch đầu tư dự kiến sẽ tác động làm tăng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong nửa cuối năm nay.Tổng thu nhập quốc dân (GNI) thực tế trong quý I giảm so với quý IV năm ngoái do ảnh hưởng từ giá dầu quốc tế tăng. Tuy nhiên, BOK dự đoán nếu trong nửa cuối năm nay không có yếu tố nào lớn xảy ra thì dự kiến thu nhập quốc dân sẽ có thể vượt ngưỡng 30.000 USD.