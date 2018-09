Một nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến biểu tình phản đối thỏa thuận Hàn-Nhật

Photo : KBS News

Cụ bà Kim Bok-dong (92 tuổi), một nạn nhân của chế độ nô lệ tình dục thời chiến, sáng hôm 3/9 đã một mình biểu tình trước trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Đây là cuộc biểu tình đầu tiên trong chuỗi các cuộc biểu tình do Hội đồng khắc ghi chính nghĩa nhằm giải quyết vấn đề nô lệ tình dục thời chiến lên kế hoạch.Bà Kim ngoài 90 tuổi, lại đang phải đấu tranh với căn bệnh ung thư, biểu tình để phản đối việc Chính phủ Hàn Quốc thành lập Quỹ Hòa giải, chữa lành vết thương cho nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến vào cuối năm 2015. Khi đó, Chính phủ đã không hề thỏa thuận với các nạn nhân, mà dùng khoản tiền 1 tỷ yen (gần 9 triệu USD) do Chính phủ Tokyo đóng góp để thành lập quỹ này.Bà Kim nhấn mạnh bản thân mình đã đấu tranh suốt đời không phải để nhận khoản tiền an ủi, đồng thời hối thúc Chính phủ giải thể quỹ này.Gần đây, Viện Kiểm sát đã tiến hành điều tra về thỏa thuận Hàn-Nhật về vấn đề người phụ nữ mua vui đạt được vào cuối năm 2015. Kết quả điều tra cho thấy vào tháng 10 năm 2014, tức hơn một năm trước khi Chính phủ hai nước đạt được thỏa thuận, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Kim Ki-choon khi đó đã cùng Giám đốc Cơ quan hành chính tòa án thuộc Tòa án tối cao, Bộ trưởng Hành chính và an toàn đã họp và thảo luận về việc thành lập quỹ này.Ngay sau khi thỏa thuận Hàn-Nhật được công bố, các cụ bà nạn nhân đã định khởi kiện Chính phủ Nhật Bản yêu cầu đòi bồi thường, nhưng khi đó Chánh án Tòa án tối cao Yang Seung-tae đã lập văn bản chỉ thị phải bác bỏ vụ kiện này. Đồng thời, cựu Tổng thống Park Geun-hye đã ra chỉ thị rằng nếu Tòa án tối cao ra phán quyết công nhận trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, thì sẽ làm bẽ mặt quốc gia.Mặc dù Tổng thống Moon Jae-in từng ra cam kết tranh cử là bãi bỏ thỏa thuận Hàn-Nhật, nhưng tới nay vẫn chưa giải thể quỹ này.