Khách nước ngoài nhập cảnh qua sân bay Incheon đã vượt ngưỡng 7 triệu người

Cục quản lý xuất nhập cảnh sân bay Incheon thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm 4/9 cho biết từ đầu năm nay tới ngày 1/9 vừa qua, đã có tổng cộng 7.007.330 người nước ngoài nhập cảnh qua sân bay Incheon, vượt mức 7 triệu người trong thời gian ngắn nhất, nhanh hơn một tháng so với năm ngoái. Trong năm ngoái, số người nước ngoài nhập cảnh qua sân bay Incheon vượt mức 7 triệu người vào ngày 9/10.Trong đó, số khách Trung Quốc đạt 2.091.084 người, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng thứ hai là khách Nhật Bản đạt 1.054.207 người, tăng 25%. Các nước tiếp theo là người Mỹ đạt 600.204 người (tăng 8%), người Đài Loan đạt 515.091 người (tăng 14%), người Hồng Kông đạt 385.653 người (tăng 0,6%), người Việt Nam đạt 283.278 người (tăng 38%).Bộ Tư pháp phân tích trong năm nay, số khách du lịch lẻ Trung Quốc tới Hàn Quốc tăng, thêm vào đó là lượng khách du lịch trẻ Nhật Bản cũng tăng mạnh, khách du lịch Việt Nam tới xứ sở kimchi tăng do ảnh hưởng từ làn sóng văn hóa Hallyu. Nếu tiếp tục xu hướng này, số lượng khách nước ngoài nhập cảnh qua sân bay Incheon dự kiến sẽ xác lập kỷ lục mới trong năm nay, vượt qua mức cao kỷ lục trước đó là 10.010.952 người vào năm 2016.Mặt khác, số lượng công dân Hàn Quốc xuất cảnh qua sân bay Incheon đạt 14.410.897 người, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái.