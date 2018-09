Xe buýt tự lái không cần tài xế lần đầu chạy trên đường Hàn Quốc

Photo : KBS News

Xe buýt chạy tuyến ngắn (Shuttle bus) tự lái không cần tài xế đã lần đầu chạy thử trên tuyến đường thông thường thuộc Thung lũng công nghệ Pangyo (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi).Vào sáng hôm 4/9, xe buýt tự lái "Zero Shuttle" đã chầm chậm xuất phát hướng về phía ga Pangyo thuộc tuyến tàu điện ngầm Bundang mới. Xe tự nhận diện được tình hình giao thông xung quanh, như xe cộ, người đi bộ và tự chạy trên đường.Đây là lần đầu tiên xe tự lái cấp độ 4, tức không cần tài xế, được chạy trên tuyến đường thông thường ở Hàn Quốc. Xe Zero Shuttle không có khu vực lái dành cho tài xế, không có chân ga, chân phanh. Xe được ứng dụng công nghệ kết nối xe ô tô với mọi thứ (V2X), trao đổi không dây với trung tâm kiểm soát giao thông tổng hợp, nhận thông tin về tín hiệu giao thông, tín hiệu thông tin phụ trợ về hệ thống định vị toàn cầu (GPS), thông tin an toàn lái xe. Điều này có sự khác biệt lớn với các xe tự lái tại nước ngoài.Các trường hợp ở nước ngoài cho thấy khi giao thông trở nên phức tạp thì xe tự lái có rủi ro cao. Xe Zero Shuttle của Hàn Quốc do ưu tiên an toàn lên hàng đầu, nên chỉ di chuyển chậm với tốc độ dưới 30 km/giờ. Ngoài ra, xe còn phải khắc phục một điểm yếu là phanh gấp mỗi khi có xe khác xuất hiện xung quanh.Nhóm các chuyên gia sẽ trực tiếp ngồi trên xe để tiến hành đánh giá trong vòng hai tháng. Bắt đầu từ tháng 11, người bình thường cũng sẽ có cơ hội đi thử xe buýt tự lái này.Chính quyền tỉnh Gyeonggi và Viện công nghệ hội tụ tiên tiến, hai đơn vị chủ quản phát triển xe, dự kiến sẽ chia sẻ công nghệ liên quan với các doanh nghiệp để lập một hệ sinh thái về công nghiệp xe tự lái.