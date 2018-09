Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/9 (theo giờ địa phương) cho biết dự thảo sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ dự kiến sẽ được ký kết trong thời gian diễn ra phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào cuối tháng này.Nội dung này được Tổng thống Mỹ đưa ra trong cuộc họp nội các vào cùng ngày. Ông Trump cho biết Seoul và Washington đã đạt được nhất trí về các nội dung sửa đổi từ hai tháng trước, và sẽ sớm ký kết trong thời gian sớm nhất.Phát biểu trên được ông Trump đưa ra trong quá trình phản bác lại các nội dung liên quan tới FTA Hàn-Mỹ trong cuốn sách "Sợ hãi: Trump trong Nhà Trắng" (Fear: Trump in the White House) sắp sửa được nhà báo Bob Woodward, một phóng viên kỳ cựu của tờ Bưu điện Washington, công bố.Trong cuốn sách này viết rằng ông Gary Cohn, cựu Chủ tịch Hội đồng kinh tế quốc gia Nhà Trắng, người từ chức vào hồi tháng 3 vừa qua, đã lấy trộm bức thư mà Tổng thống Trump ký tên có nội dung hủy FTA Hàn-Mỹ, nhằm ngăn chặn ông Trump xóa bỏ hiệp định này. Tuy nhiên, trong cuộc họp nội các cùng ngày, Tổng thống Mỹ bác bỏ thông tin trên, nói rằng đó không phải sự thật.