Photo : YONHAP News

Liên quan tới chuyến thăm Bắc Triều Tiên của đoàn đặc phái viên Hàn Quốc vào hôm 5/9, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore vào hôm 12/6, Washington từng tái khẳng định về Tuyên bố Bàn Môn Điếm. Đó là bởi tiến triển trong quan hệ liên Triều phải diễn ra song song và bổ trợ cho tiến triển phi hạt nhân hóa.Quan chức này nhắc lại một phát biểu trước đó của Tổng thống Moon Jae-in, đó là vấn đề cải thiện quan hệ liên Triều không thể diễn ra một cách riêng rẽ với quá trình giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc.Mặt khác, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) hôm thứ Năm (6/9) cho biết một quan chức thuộc Văn phòng Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ hối thúc mọi quốc gia thành viên Liên hợp quốc đều phải thực thi toàn diện cơ chế cấm vận với Bắc Triều Tiên, bao gồm cả "mặt hàng ở lĩnh vực đặc biệt" bị cấm theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Nội dung trên được đưa ra sau khi phóng viên của VOA đặt câu hỏi Washington có đồng ý với lập trường của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, rằng công tác điều tra chung tuyến đường sắt liên Triều không thuộc đối tượng cấm vận với miền Bắc.Tiếp đó, quan chức này nhấn mạnh mọi quốc gia có trách nhiệm hỗ trợ để Bắc Triều Tiên chấm dứt các chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa trái phép.Về việc Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc gần đây không thông qua kế hoạch điều tra chung tuyến đường sắt phía miền Bắc, quan chức này lại tiếp tục nhấn mạnh về nguyên tắc thực thi một cách triệt để các biện pháp cấm vận, bao gồm cả "mặt hàng ở lĩnh vực đặc biệt"Bắt đầu từ nghị quyết số 2270 được thông qua vào tháng 3 năm 2016, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc áp dụng hạng mục "cấm vận lĩnh vực đặc biệt", có nội dung áp đặt cấm vận đối với các lĩnh vực kinh tế đặc biệt của miền Bắc như khoáng sản, dệt may. Tuy nhiên, không rõ quan chức trên muốn đề cập tới lĩnh vực cụ thể nào trong hạng mục này. Một số ý kiến phỏng đoán Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc lo ngại Hàn Quốc cho chở dầu diesel sử dụng làm nhiên liệu cho tàu hỏa khi tiến hành công tác điều tra chung đường sắt tại miền Bắc.