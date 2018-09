Hơn 3 triệu người Hàn Quốc không thể nhận được tin nhắn cảnh báo khẩn cấp về thảm họa, sự cố

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu của Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc trình lên Quốc hội, tính đến tháng 6, trong số 48.698.000 chiếc điện thoại di động đang được sử dụng tại Hàn Quốc, có 3.039.000 điện thoại không thể nhận được tin nhắn cảnh báo khẩn cấp về thảm họa, sự cố qua dịch vụ phát sóng di động (Cell Broadcast Service - CBS).Những điện thoại không thể nhận tin nhắn phải lắp đặt ứng dụng thì mới có thể được cập nhật về tình hình thảm họa, sự cố. Tuy nhiên, số điện thoại không thể lắp đặt ứng dụng cũng lên tới 2.201.000 chiếc.Trong số 1.157.000 điện thoại phủ sóng 2G, có tới 525.000 chiếc, chiếm tới một nửa, là những điện thoại ra mắt từ trước năm 2005, trước khi có dịch vụ tin nhắn cảnh báo, nên không thể nhận tin nhắn cũng như không thể cài đặt ứng dụng.Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông cùng các doanh nghiệp viễn thông đã tiến hành đổi miễn phí máy điện thoại 2G không thể cài đặt ứng dụng từ tháng 3 vừa qua, nhưng nhiều khách hàng hiểu lầm tin nhắn thông báo đổi máy miễn phí là tin nhắn quảng cáo, nên tỷ lệ đổi mới chỉ đạt ở ngưỡng 10%.Trong 2.038.000 máy điện thoại phủ sóng 3G không thể nhận tin nhắn cảnh báo do các vấn đề kỹ thuật, có 80% có thể lắp đặt ứng dụng. Trong số 45.503.000 máy điện thoại sử dụng mạng 4G, có 476.000 máy ra mắt trước khi Chính phủ quy định về dịch vụ tin nhắn cảnh báo, nên không có chức năng nhận tin nhắn này, nhưng có thể cài đặt ứng dụng.Quốc hội Hàn Quốc chỉ ra rằng tin nhắn cảnh báo khẩn cấp về thảm họa, sự cố đóng vai trò rất quan trọng, do có liên quan trực tiếp tới tính mạng và sự an toàn của người dân. Hàn Quốc vốn luôn tự hào là cường quốc về công nghệ thông tin, nhưng lại có tới hơn 3 triệu điện thoại không thể nhận được tin nhắn này, cho thấy đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Các cơ quan hữu quan Chính phủ cần phải khắc phục một cách triệt để, đảm bảo toàn thể người dân đều có thể nhận được tin nhắn cảnh báo một cách kịp thời.