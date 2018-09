Vùng băng cuối cùng của Bắc Cực bắt đầu tan chảy

Photo : KBS News

Vùng băng ở Greenland (thuộc Đan Mạch), vốn được mệnh danh là "vùng băng cuối cùng" của Bắc Cực, đã bắt đầu tan chảy. Đây là vùng băng có độ dày bình quân trên 4m, chưa từng một lần tan chảy trong lịch sử quan trắc thế giới.Nhiệt độ bình quân của Trái đất đã tăng khoảng 1 độ C so với trước thời kỳ công nghiệp hóa, và đang tăng khoảng 0,2 độ C mỗi thập kỷ. Nếu tình trạng này tiếp diễn, mục tiêu kiềm chế nhiệt độ Trái đất tăng dưới 1,5 độ C mà cộng đồng quốc tế đưa ra trong Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu sẽ có nguy cơ bị đổ bể vào năm 2040.Các học giả về khí hậu đang nâng cao cảnh báo về tốc độ nóng lên của Trái đất. Nếu mục tiêu 1,5 độ C bị đổ bể thì dự kiến số ngày nắng nóng sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay. Mực nước biển dâng cao sẽ khiến cho các quốc gia có đường bờ biển dài ở khu vực Nam Á và Thái Bình Dương đối mặt với hiện tượng nước biển xâm lấn. Ngoài ra, thiệt hại do lũ lụt cũng sẽ ngày một gia tăng. Có phân tích phỏng đoán nhiệt độ bình quân tăng 1,5 độ C thì số người tử vong do lũ lụt sẽ tăng tối đa 1,8 lần, thiệt hại về tài sản tăng gấp trên ba lần. Đặc biệt, cùng với Ấn Độ, Hàn Quốc được xếp là quốc gia sẽ bị thiệt hại lớn nhất.Các chuyên gia nhận định nếu các quốc gia không giảm mạnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính thì Trái đất sẽ đối mặt với "thảm họa khí hậu" không thể cứu vãn.Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) có sự tham gia của 195 quốc gia sẽ mở phiên họp toàn thể tại thành phố Incheon, Hàn Quốc vào tháng 10, dự kiến công bố báo cáo nhấn mạnh một lần nữa về mục tiêu kiềm chế nhiệt độ Trái đất tăng dưới 1,5 độ C.