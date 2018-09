Quốc hội Hàn Quốc điều trần các ứng cử viên thẩm phán Tòa án Hiến pháp

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc hôm 10/9 đã mở phiên điều trần với hai ứng cử viên cho vị trí Chánh án Tòa án Hiến pháp là Lee Suk-tae và Kim Ki-young.Các đảng đối lập tập trung chất vấn ứng cử viên Lee Suk-tae, một luật sư do Chánh án Tòa án tối cao tiến cử, về tính trung lập chính trị. Ông này từng làm Thư ký về kỷ cương công chức dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Roh Moo-hyun, Chủ tịch Ủy ban điều tra đặc biệt về thảm họa chìm tàu Sewol, Chủ tịch Nhóm luật sư vì một xã hội dân chủ. Ông Lee khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để giữ sự trung lập về chính trị như bản thân mình đã thực hiện từ trước tới nay.Trong phiên điều trần đối với ứng cử viên Kim Ki-young, một thẩm phán do đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tiến cử, các nghị sĩ tập trung chất vấn về việc gia đình ông này đã ba lần có hành vi khai báo cư trú giả (chỉ chuyển địa chỉ thường trú trên giấy tờ, trong khi địa chỉ cư trú thực tế là nơi khác). Ứng cử viên Kim thừa nhận và bày tỏ lấy làm xấu hổ về hành vi này.Trong phiên điều trần với ứng cử viên Lee Eun-ae hôm 11/9, một thẩm phán thuộc Tòa án gia đình Seoul, các nghị sĩ đã chất vấn bà Lee về nghi ngờ cố ý giảm giá trị hợp đồng khi soạn thảo hợp đồng mua bán chung cư và bảy lần có hành vi khai báo cư trú giả. Cũng trong ngày 11/9, các nghị sĩ tập trung chất vấn về tư chất và năng lực chuyên môn của ứng cử viên Lee Young-jin, thẩm phán Tòa án cấp cao Seoul.Trong một tin liên quan, đảng Hàn Quốc tự do đã quyết định tiến cử thẩm pháp Lee Jong-seok của Tòa án cấp cao Seoul làm ứng cử viên thẩm phán Tòa án Hiến pháp. Phiên điều trần với ứng cử viên Lee được tổ chức vào hôm 19/9 trong khi phiên điều trần ứng cử viên Chánh án Tòa án Hiến pháp Yoo Nam-seok sẽ diễn ra vào hôm 12/9.