Đối thoại an ninh Seoul diễn ra từ ngày 12/9 đến ngày 14/9

Đối thoại an ninh Seoul (SDD) năm 2018, một hội nghị đa phương cấp Thứ trưởng Quốc phòng về lĩnh vực an ninh, khai mạc vào hôm 12/9 và kéo dài tới ngày 14/9.Sự kiện năm nay có quy mô kỷ lục, với sự tham dự của quan chức quốc phòng 48 nước châu Á, châu Âu, Trung Đông, châu Phi, và quan chức phụ trách an ninh của bốn tổ chức quốc tế. Năm nay, Trung Quốc cử đoàn đại biểu gồm chín người tham gia. Trong Đối thoại an ninh Seoul diễn ra vào năm 2016 và 2017, nước này đã không tham dự do hai nước Hàn-Trung khi đó đang mâu thuẫn về vấn đề triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.Ngoài ra, các nước như Anh, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Uzbekistan lần đầu cử Thứ trưởng Quốc phòng tham dự Đối thoại an ninh Seoul. Sự kiện năm ngoái có quan chức quốc phòng của 40 quốc gia và ba tổ chức quốc tế tham dự. Chính phủ Hàn Quốc đã mời cả Bắc Triều Tiên nhưng nước này đã gửi thông báo từ chối.Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong hôm 13/9 sẽ có bài phát biểu khai mạc, dự kiến trình bày về tầm nhìn và nỗ lực của Seoul nhằm thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Đối thoại an ninh Seoul năm nay có chủ đề "Hòa bình bền vững: Từ mâu thuẫn sang hợp tác", dự kiến thảo luận sâu rộng về nhiều vấn đề an ninh quốc tế nổi cộm, như vấn đề bán đảo Hàn Quốc, an ninh hàng hải, an ninh mạng.